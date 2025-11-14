＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞今大会終了時点のポイントランキングトップ60が出場できる、来週の高額賞金大会「CMEグループ・ツアー選手権」の出場権を目指す2人は、予選通過圏外からのスタートになった。現在、同ランキング61位の馬場咲希は4オーバー・95位タイ、同70位の吉田優利は2オーバー・76位タイで初日を終えた。〈連続写真〉グリップエ