＜伊藤園レディス事前情報◇13日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞国内女子ツアーは今大会を含め残り3試合。来季のフルシード権を得ることができるのは、今大会と来週の「大王製紙エリエールレディス」の2試合が終了した時点での同50位以内。シード権争いは、ラストスパートに突入した。【写真】大変身！山内日菜子のドレス姿昨年大会をメルセデス・ランキング73位とシード権“圏外”の位置から挑み