家庭用電力供給の勧誘で電気料金が安くなるなどと嘘を言って契約させたなどとして、電力小売り会社の社員ら男女４人が逮捕されました。特商法違反容疑で逮捕されたのは、千葉県船橋市の会社役員・山本晶太郎容疑者（３５）ら男女４人です。警察によりますと、山本容疑者らは去年６月〜１０月、京都市内の男性３人（２０〜７０代）に対し「エビス電力」の名称で事業展開する会社の家庭用電力供給プランの変更の勧誘を行った際、