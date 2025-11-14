ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、廃油を活用した燃料を使ったイルミネーションが来週から始まります。１３日、閉園後のＵＳＪで並木道のイルミネーションの試験点灯が行われました。この明かりの燃料となっているのが、パーク内のレストランで使用された食用油です。ＵＳＪでは、廃油を「バイオディーゼル燃料」として電力に再利用する取り組みを去年から行っていて、人気アトラクション「ＪＡＷＳ」のボートエンジン