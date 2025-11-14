ロッテは14日、ソフトバンクを戦力外となった宮崎颯投手（25）の入団が決まったと発表した。背番号は後日発表される。宮崎は球団を通じて「気持ちを全面に押し出した躍動感あるフォームが自分の持ち味だと思っているので、そういう部分をしっかりと出して、打者一人一人を抑えることが出来ればと思っています。マリーンズの勝利に貢献できるように腕を振って頑張っていきます」とコメントを寄せた。最速152キロの直球にカッ