記者会見する小泉防衛相＝14日午前、国会小泉進次郎防衛相は14日の記者会見で、インドネシアと外務・防衛閣僚会合（2プラス2）を17日に東京都内で開催すると発表した。2021年3月以来、4年ぶり3度目の開催となる。日本側からは茂木敏充外相と小泉氏、インドネシア側からはスギオノ外相、シャフリィ国防相が出席する。中国は東・南シナ海での威圧的な行動を繰り返しており、緊張が高まっている。会合では、海洋安全保障分野の協