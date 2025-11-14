¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÉÔ±¿¡£¤³¤ì¤ÏºÇÂçµé¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î13Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦±àÅÄ¸­¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤¬¡¢¥È¥Ã¥×ÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤ËÇÜËþ¥Ä¥â¤òµÊ¤·¡¢¤ï¤º¤«700ÅÀº¹¤Ç¥È¥Ã¥×¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤Èá¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬¥«¥á¥é¤Ç¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²¶¤Î¥È¥Ã¥×¤¬¡ÄÇÜËþ¤ò¥Ä¥â¤é¤ìµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿±àÅÄ¤Î¡Ö¤Ê¤ó¤Ê¤ó¡©¡×´éÀè