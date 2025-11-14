＜大相撲十一月場所＞◇五日目◇13日◇福岡・福岡国際センター【映像】元天鎧鵬のオモシロ「方言解説」元幕内で前北陣親方だった天鎧鵬が今場所2度目となる相撲解説者として登場。初回登場時もその奔放な“陽キャ”具合に反響が寄せられたが、今回も突如方言を話し始めるという自由っぷりを見せた。ファンも「突然どした？w」「癖が強いw」「字幕お願いしますw」など騒然となった。天鎧鵬の生涯戦歴は367勝365敗4休（73場所）