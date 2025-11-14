高梁警察署 岡山県高梁市で帰宅中の女性に性的暴行をしようとしたとして、高梁市の会社員の男（24）が13日、不同意性交等未遂の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は11日午後8時15分ごろ、高梁市の駐輪場で、帰宅中の岡山県南部に住む10代の女性の背後から近付きました。そして女性の口をふさいで抱きつくなど暴行を加え、近くのトイレに引きずり込もうとしましたが、抵抗されて未遂に終わった疑いが持たれていま