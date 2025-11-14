JT3 エミライは、FIIOより密閉型ヘッドフォン「JT1」の基本設計を踏襲した開放型ヘッドフォンのエントリーモデル「JT3」を11月21日より発売する。カラーはブラックとシルバーの2色。価格はオープンで、市場想定価格は13,200円前後と抑えられており、同社は「はじめようHiFiヘッドフォン」と謳っている。 50mm大口径ダイナミックドライバー、PEK+PU複合振動板、TILボビン+CCAW導線ボイスコイ