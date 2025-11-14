ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。全投票結果も明らかにされた。今季メジャーでキャリアハイの３２本塁打、１０３打点をマークしたカブスの鈴木誠也外野手に８位票が１票入り、３ポイントを獲得していた。