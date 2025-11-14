日本ハム・宮西尚生投手（４０）が海外ＦＡ権を行使せず、チームに残留することを７日に表明した。今季通算９００試合登板を達成したレジェンドは、ＣＳでは出場選手登録を外れて投手陣の精神的な支えとして帯同。そこで再確認したものがあった。◇◇後輩たちと同じように練習で汗を流す。ただ、試合に出ることはない。激闘となったＣＳ。百戦錬磨の経験を生かした助言を送り続け、宮西は投手陣を支えた。９年前の日