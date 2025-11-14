月一連載企画「今も輝いてアイドル伝説」の第７弾は今年、歌手デビュー４５周年を迎えた岩崎良美（６４）の登場です。１９８０年デビューの同期には松田聖子、河合奈保子、柏原よしえ（現芳恵）、三原順子（現じゅん子参院議員）、田原俊彦らがおり、アイドル黄金時代の幕開けとなりました。デビュー当時や国民的ヒット曲「タッチ」の秘話、姉・岩崎宏美（６７）への思い、今後に控えるコンサートなど現在の活動を語ります。