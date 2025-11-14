政府税制調査会（首相の諮問機関）は１３日、専門家会合を開き、物価に連動した基礎控除の見直しについて議論した。高市首相は物価高に合わせて控除を引き上げる方針を掲げており、見直しの頻度や、参考にする指標が焦点となる。政府税調の指摘も踏まえ、与党の税制調査会は年末までに制度設計を行う方針だ。所得税は、基礎控除や給与所得控除などを差し引いた後に、所得に応じた税率（５〜４５％）がかけられ、納税額が決まる