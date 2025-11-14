本日11月14日（金）、岩本照主演『恋する警護24時 season2』第5話が放送される。第5話では、北沢辰之助（岩本照）たち警護チームがこれまでとは一転、華やかな衣装に身を包み、パーティー警護に挑むことに。さらに恋や事件にも急展開？【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！和江社長（松下由樹）の肝いり案件として、辰之助たちが任されたのは高級ブランドが主催するイベント。レッドカーペットやフォトブースなども設けられ、