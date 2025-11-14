将棋の藤井聡太六冠が史上3人目、最年少で「永世竜王」の資格を獲得しました。 【写真を見る】藤井聡太六冠（23）史上3人目 最年少で｢永世竜王｣の資格獲得 佐々木勇気八段に138手で勝利「光栄なこと」竜王戦七番勝負 藤井六冠が佐々木勇気八段の挑戦を受ける、竜王戦七番勝負の第4局は、おとといからの2日間京都競馬場で行われました。 対局は藤井六冠が138手で勝って、負けなしのストレート防衛で5連覇を達成。史上3人目