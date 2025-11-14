矯正治療を進めるなかで、治療の進捗や内容、結果に疑問や不安を感じる患者さんは少なくありません。その一方で「相談するタイミングがわからない」「余計なことを言って先生との関係が悪化するのが怖い」という理由で、質問や相談を躊躇してしまうという声も多く聞かれます。矯正治療中の不安や疑問をどのように解消していけばよいのか、しぶたに矯正歯科の渋谷先生に解説していただきました。 監修歯科医師：渋谷 直樹（し