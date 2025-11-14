14日10時現在の日経平均株価は前日比703.07円（-1.37％）安の5万578.76円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは960、変わらずは67と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は201.89円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が158.44円、ＳＢＧ が146.4円、フジクラ が32.59円、ファストリ が26.47円と続いている。 プラス寄与度トップは第一三共