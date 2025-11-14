四川省成都市の成都地下鉄30号線一期区間の駅が11日に公開された。中国新聞網が伝えた。同路線は西の双流空港第2ターミナル東駅から東の竜泉驛列車駅南駅までを結び、成都市双流区、高新区、錦江区、竜泉驛区を経由する。開通後はスマートかつ効率的、安全な移動体験を乗客に提供する。（提供/人民網日本語版・編集/KM）