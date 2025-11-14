グラビア界のニューヒロインとして注目を集める溝端葵が、13日発売の『週刊少年チャンピオン』（秋田書店）50号の表紙と巻頭グラビアに登場。“無敵”な笑顔をふりまきながら「衝撃美ボディ」を見せつけた。【全身ショット】むっちり＆くびれ！ビキニ姿がまぶしい溝端葵今年3月のデビュー直後からグラビア誌を席巻中の溝端は、同誌初登場。少年誌の表紙登場も初となる。ブルーの水着に身を包んでプールサイドで弾ける笑顔を