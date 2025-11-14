¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ç¤Î¸µ¥«¥ì¤¬¡¢Åö»þ¤Î¸òºÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÁêÊý¤ÈÉÕ¤­¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤«¤Ê¤Ç¤Î¸µ¥«¥ì11·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ø»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ú¤¨¡¢YouTuber¡¦Ê¿À®¥Õ¥é¥ß¥ó¥´¤ÎRIHO¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Î°ðÅÄÈþµª¤¬MC¤òÌ³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤Ë3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ç¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤«¤Ê¤Ç¤Ï¡¢33ºÐ¤Î¸½ºß¤Þ¤ÇÈà»á¤Ï¡Ö