高市総理の台湾有事に関する「存立危機事態」答弁をめぐり、中国外務省は日本の金杉大使を呼び出し、「14億の中国人は決して許さない」と厳重に抗議するとともに発言の撤回を求めました。高市総理の台湾有事で武力行使があった場合、集団的自衛権が行使できる「存立危機事態になりうる」という答弁をめぐり、中国外務省の孫衛東外務次官は昨夜、金杉憲治大使を呼び出し、「強い不満と断固たる反対」を表明して厳重に抗議しました。