アメリカのトランプ大統領と、未成年女性らへの性的虐待の罪に問われた富豪のエプスタイン元被告の交友関係を揶揄した銅像がワシントン市内に登場しました。記者「ワシントン中心部です。ありましたね。かなり大きいです。トランプ大統領とエプスタイン氏が笑顔で手をつないでいます」高さ3メートル以上あるトランプ大統領の像が13日、書店の前に設置されました。手をつないでいるのは、未成年女性とのみだらな行為をあっせんして