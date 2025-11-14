ロッテは4日、宮粼颯投手の入団を発表した。背番号は後日発表となる。宮粼は球団を通じて「気持ちを全面に押し出した躍動感あるフォームが自分の持ち味だと思っているので、そういう部分をしっかりと出して、打者一人一人を抑えることが出来ればと思っています。マリーンズの勝利に貢献できるように腕を振って頑張っていきます」とコメント。サウスポーの宮粼は22年育成8位でソフトバンクに入団し、3年目