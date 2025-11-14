現地時間13日（日本時間14日）、MLB機構が全米野球記者協会の会員による記者投票で決まる2025年シーズンのMVPを発表。アメリカン・リーグは、アーロン・ジャッジ（ヤンキース）が選出された。アーロン・ジャッジは152試合に出場し、打率.331、OPS.1.144はリーグトップ、カル・ローリー（マリナーズ）に本塁打と打点は及ばなかったが、リーグ2位の53本塁打、114打点をマークした。ジャッジは2年連続3度目のMVPに輝いた。カル