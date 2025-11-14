【モデルプレス＝2025/11/14】作家、タレントとして活躍する宮田愛萌が、2026年1月28日に「宮田愛萌1st写真集『タイトル未定』」（幻冬舎）を発売することが決定した。【写真】元日向坂46宮田愛萌、素肌輝くノースリーブワンピ姿◆宮田愛萌、セブ島で撮影撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。「30歳になる前にきれいな体