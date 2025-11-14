土地自慢がやめられない義父のドライブに付き合った私たち夫婦。無神経な発言を繰り返す義父に、夫が静かに放った一撃とは？ 友人が体験談を語ってくれました。 義父の「自慢癖」 私は、義父の“自慢癖”が、とにかく苦手。 義父は小さな会社を経営しており、資産として複数の山や土地を所有しています。 私はその手の話に興味がないのですが、義父は事あるごとに「私の土地」「私の山」と自慢話をします。 困るのは「私情