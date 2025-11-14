15日(土)と16日(日)は全国的に晴れて、お出かけ日和となるでしょう。17日(月)以降は前線を伴った低気圧が北海道の北を進み、次第に冬型の気圧配置となる見込みです。強い寒気が流れ込み、北海道は冬の嵐に。東北や北陸の平地でも雪が降るでしょう。太平洋側も北風が強く、冬本番のような寒さとなりそうです。15日(土)と16日(日)は広くお出かけ日和15日(土)は高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。関東の雨も朝にはやみそうで