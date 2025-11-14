最優秀選手賞発表番組米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会（BBWAA）の投票で選出されるリーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。番組にリモート出演すると、シーズン中とは違う格好にファンの熱視線が注がれている。大谷は米専門局「MLBネットワーク」の受賞者発表番組にリモート出演。カジュアルなセーター姿で、髪の毛はセットされていた。シーズン中にはなかなか見られ