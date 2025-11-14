香川大学医学部付属病院 香川大学医学部付属病院の泌尿器・副腎・腎移植外科は13日、高密度焦点式超音波（HIFU）を用いた前立腺がんの局所焼灼・凝固療法の実施施設として、西日本で初めて認可されたと発表しました。全国では3施設目で11月7日から治療を開始しました。 直腸から治療装置を挿入し、強力な超音波をレンズで焦点に集め、音波の振動エネルギーで熱を発生させて組織を焼いて破壊するため、周りの組織を傷