世界共通、生涯変わらない「IMO番号」自動車のように、船にも個体を識別するための船名や番号があります。これらは船の「戸籍」のような役割を果たし、国際的な安全や保安に不可欠です。 【どの船にもある1?】これが船のナンバープレートです（画像）海上の安全確保や汚染防止、海事詐欺の防止などを目的として、国際海事機関（IMO）が定めた世界共通の識別子が「IMO船舶識別番号」です。これは「IMO」という文字に続く7桁の