ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に選出された。発表したＭＬＢネットワークの番組にはオンラインで私服姿で出演した。大谷は愛妻・真美子さんとブラウンのコーデで登場。２人の間には愛犬・デコピンが座った。ＭＶＰがアナウンスされると、大谷は真美子さんの肩を抱き寄せ、デコピンにはキスして喜んだ。