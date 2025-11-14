アメリカ南部・オクラホマ州で12日、タンクローリーからアンモニアガスが漏れ、少なくとも15人が搬送され、このうち4人が重体となっています。AP通信などによりますと、オクラホマ州ウェザーフォードにあるホテルの周辺で、12日夜、タンクローリーからアンモニアガスが漏れました。この事故で少なくとも15人が病院に搬送され、このうち4人が重体だということです。また、このほかにも60人が病院で手当てを受けたということです。周