元日向坂46で、現在は作家、タレントとして活躍する宮田愛萌（27）の1st写真集（幻冬舎）が来年1月28日に発売することが決定した。【先行カット】メリハリのあるボディ…胸元あらわなショットを披露した宮田愛萌撮影地は、高校生の頃に短期留学をしたことがあるという常夏のリゾート・セブ島。もう一度セブに行きたい、という宮田の希望で、ロケ地を決定した。「30歳になる前にきれいな体を残しておきたい」というコンセプト