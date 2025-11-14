東京・渋谷区の駐車場で10月、男4人が見知らぬ男性を車内に閉じ込め、金を脅し取ろうとした監禁の疑いで逮捕された。男らは「道に迷った」と声をかけ、「寒いので車の中に」と誘って男性を乗せると、後部座席で首を押さえつけ「今日お前帰れないよ」などと脅迫したという。渋谷で面識ない男性を車内に監禁13日午前、東京・大田区の東京空港警察署でカメラが捉えたのは、ペコリと頭を下げた男だ。竹原大輔容疑者（41）ら4人が監禁の