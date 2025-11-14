気象予報士の垂水千佳さん（43）が13日までにインスタグラムを更新。12日に誕生日を迎えたことを報告した。垂水さんは「今年も無事ハタチになりました（笑）」とちゃめっ気いっぱいに報告した。続けて「誕生日の今日は取材帰りの電車で寝過ごし、今は週末の気象予報士試験対策講座のパワポ作りに追われています（笑）」と報告し、くす玉を手にする笑顔のショットを投稿した。また「うん、充実充実この1年もますます頑張ります