レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が13日、自身のインスタグラムを更新。松茸料理を満喫した様子を投稿した。茶色いロング丈カーディガンなどの秋コーデ姿を披露して「早めに行ったのをいいことに余裕もってカマしてたら旬になってました＃松茸小屋＃別所和苑毎年恒例なりつつある松茸ざんまい！」とつづった。松茸の鍋や、土瓶蒸しなどを食べるショットなど