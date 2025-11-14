14日朝、秋田市八橋の八橋健康広場でクマが撮影されました。撮影されたのは14日午前6時20分ごろで、秋田市の八橋運動公園内の八橋健康広場です。映像では、山王大通り沿いの健康広場を秋田駅方向に向かって走っているクマの姿が確認できます。クマが現れた八橋健康広場は秋田市中心部の官庁街にあり、秋田地方裁判所や県庁、秋田市役所に隣接しています。