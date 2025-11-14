歴代2位のMVP受賞を果たした大谷(C)Getty Images3年連続の快挙となった。現地時間11月13日、全米野球記者協会（BBWAA）所属記者の投票によって決まる25年シーズンのMVPが発表され、大谷翔平が3年連続4度目の受賞を果たした。MLB通算4度目の選出は、歴代最多762本塁打を放った大打者バリー・ボンズの7度に次いで歴代単独2位の快挙となった。【動画】3年連続4度目MVP！真美子夫人、デコピンと抱擁する大谷翔平を見る投打二刀流