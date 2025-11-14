「カエルDXのオタ活日記」で大人気のカエルDXさんによる、お仕事妄想漫画をお届けします。第71回は「良い上司は良い決闘者」！ 前回へ 第1回から読む 前回へ 第1回から読む 「カエルDX」の漫画一覧 作：カエルDX X（旧Twitter）：@kaeru_dx Instagram：@kaeru__dx ブログ「カエルDXのオタ活日記」 オタ