テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１４日、ドジャース・大谷翔平投手が全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）会員の投票による今季のナ・リーグ最優秀選手（ＭＶＰ）に満票で選出されたことを速報した。エンゼルス時代を含めて、２３年から３年連続４度目の受賞にスタジオでは、金曜コメンテーターで司会を務める羽鳥慎一アナウンサーが「すばらしい」と絶賛。タレントの長嶋一茂、コメンテーターを