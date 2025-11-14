アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる宇宙開発会社が、大型ロケットの打ち上げを行い、ブースターの回収に初めて成功しました。ベゾス氏が設立した宇宙開発会社ブルーオリジンは、日本時間14日午前6時前、アメリカ・フロリダ州から大型ロケット「ニューグレン」を打ち上げました。打ち上げは成功し、ブースターとの分離後にNASA＝アメリカ航空宇宙局の無人探査機が火星に向けて放出されました。ロケットはブースターが再利用