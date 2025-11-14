TBS近藤夏子（かこ）アナウンサー（29）が13日、インスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。近藤アナは「ラジオでご報告しましたがこのたび新しい命を授かりました」と報告し、ふっくらと大きなおなかを抱えた笑顔のショットを公開した。また「11／25いっぱいで産休に入る予定です。一旦、お仕事できる期間は残り少ないですが体調をみながら、無理せず過ごしていきたいと思っております」と今後についてつづった。近藤アナは同日