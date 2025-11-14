元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂が１４日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。歌手の美川憲一に「パーキンソン病の方に光を差してくれるようなコメントが聞けたらいいな」と語った。美川は１３日にパーキンソン病であることを公表。現在は筋力トレーニングに努め、１２月１４日のディナーショーで活動再開を予定しているという。長嶋は「今年も、番組でご一緒させていただいたんで