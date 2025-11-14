主人公・佳奈は、職場で出会った夫・邦夫と結婚し、専業主婦に。しかし、幸せな時間は長く続きませんでした…。夫の不倫が発覚し、そのころから夫はモラハラ気質に。問い詰めても、威嚇したり、佳奈を見下したりするばかり。そこで佳奈は、夫の後輩とともに、徹底的に追い詰める準備を進めます。そして今日は、いよいよ決戦の日です…。著者・はたけ(@hatake_0123_)さんが描く不倫漫画『公務員の夫と修羅場になった話』をダイジェ