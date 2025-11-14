【S.H.Figuarts 麗日お茶子】 発売日：10月25日 参考価格：9,900円 セール価格：8,713円 楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の可動フィギュア「S.H.Figuarts 麗日お茶子」を参考価格から11％オフの8,713円で販売している。 本商品は、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」より「麗日お茶子」をS.H.Figuartsシリーズで立体化したも