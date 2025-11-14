乃木坂46の田村真佑（26）が14日までに自身のインスタグラムを更新。映画を観に行った様子を投稿した。自身のインスタグラムで「映画を観に行った日」と題して投稿。写真ではポップコーンを持ちながらチュロスを食べる様子などを公開した。ハッシュタグで「＃チェンソーマン」と記した上で、ストーリーズでも「4DXすごかったよ〜。もう一回みたいっ！」とつづった。ファンからは「わんぱくで可愛い」「彼女感満載すぎる！