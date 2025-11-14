アース製薬から新感覚バスソルト「Selune セルネ 心やすらぐフィンガーライムの香り」が登場！2025年10月20日発売、500g入りでオープン価格です。オーストラリア・シャークベイの海塩を炭酸パウダーで包み込み、湯に入れると心地よい発泡音とともに香りが広がります♡マリンイエローの湯色と柑橘系の落ち着いた香りで、自宅のお風呂を特別な癒し空間に。 オーストラリア海