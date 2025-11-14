デフリンピック東京大会（読売新聞社協賛）は１４日、開幕の１５日に先立ってサッカー男子が行われ、熱戦がスタートする。１３日は本番会場である福島県のＪヴィレッジで、男女の日本代表がともに調整を行った。男子は出場予定だったアルゼンチンとセネガルが辞退したため、予選グループの組み合わせ抽選が再度行われ、日本の１４日の初戦の相手は豪州となった。セットプレー入念に確認平均身長で大きく上回る豪州に対し、日