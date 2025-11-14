東京証券取引所＝東京・日本橋兜町14日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。前日終値から一時1000円超下げた。前日の米国市場で主要株価指数が大幅に下落したことで投資家心理が悪化し、平均株価への影響が大きい半導体関連銘柄を中心に売り注文が出た。午前終値は前日終値比847円29銭安の5万0434円54銭。東証株価指数（TOPIX）は27.59ポイント安の3354.13。前日の米国市場では、最高値圏で推移していた